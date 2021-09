மாநில செய்திகள்

தமிழகம் முழுவதும் நடக்க இருந்த மெகா கொரோனா தடுப்பூசி முகாம் வரும் 19ந்தேதிக்கு மாற்றம் + "||" + The mega corona vaccination camp which was to be held all over Tamil Nadu has been shifted to the 19th

