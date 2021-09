மாநில செய்திகள்

தமிழ்நாட்டில் சமூக நீதி செயல்படுத்தப்படுவதை கண்காணிக்க குழு: முதல்-அமைச்சர் அறிவிப்பு + "||" + TN Government will Form A Committee to Monitor Social Justice in TamilNadu Says CM MK Stalin

தமிழ்நாட்டில் சமூக நீதி செயல்படுத்தப்படுவதை கண்காணிக்க குழு: முதல்-அமைச்சர் அறிவிப்பு