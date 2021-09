கிரிக்கெட்

பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான ஒரு நாள் போட்டி தொடர்; நியூசிலாந்து விக்கெட் கீப்பர் நீக்கம் + "||" + One-day series against Pakistan; Dismissal of New Zealand wicket-keeper

பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான ஒரு நாள் போட்டி தொடர்; நியூசிலாந்து விக்கெட் கீப்பர் நீக்கம்