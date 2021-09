தேசிய செய்திகள்

மக்களுக்கு நல்ல சாலைகள் வேண்டுமென்றால் கட்டணம் செலுத்த வேண்டும் - நிதின் கட்கரி + "||" + Union Road and Transport Minister Nitin Gadkari reviews the progress of the Delhi-Mumbai expressway in Bund

மக்களுக்கு நல்ல சாலைகள் வேண்டுமென்றால் கட்டணம் செலுத்த வேண்டும் - நிதின் கட்கரி