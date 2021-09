தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் ஆஸ்பத்திரிகளில் சேரும் குழந்தைகள் எண்ணிக்கை திடீர் அதிகரிப்பு கொரோனா 3-வது அலை தொடங்கியதா? + "||" + Sudden increase in the number of children admitted to hospitals in Karnataka

கர்நாடகத்தில் ஆஸ்பத்திரிகளில் சேரும் குழந்தைகள் எண்ணிக்கை திடீர் அதிகரிப்பு கொரோனா 3-வது அலை தொடங்கியதா?