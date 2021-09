உலக செய்திகள்

இந்திய-சீன வெளியுறவுத்துறை மந்திரிகள் சந்திப்பு + "||" + Foreign Minister Jai Shankar Met Chinese FM Wang Yi on the sidelines of SCO Summit in Dushanbe

இந்திய-சீன வெளியுறவுத்துறை மந்திரிகள் சந்திப்பு