தேசிய செய்திகள்

கொரோனா 2வது அலை உயிரிழப்பு 4 லட்சம் அல்ல 43 லட்சம்; மத்திய அரசு மீது காங்கிரஸ் பகீர் குற்றச்சாட்டு + "||" + Corona 2nd wave death toll not 4 lakh but 43 lakh; Congress blames the central government

கொரோனா 2வது அலை உயிரிழப்பு 4 லட்சம் அல்ல 43 லட்சம்; மத்திய அரசு மீது காங்கிரஸ் பகீர் குற்றச்சாட்டு