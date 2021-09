உலக செய்திகள்

காபூலில் வான்வெளி தாக்குதலில் உயிரிழந்த 10 பேரும் அப்பாவி பொதுமக்கள்: மன்னிப்புகோரிய அமெரிக்கா + "||" + U.S. says Kabul drone strike killed 10 civilians, including children, in 'tragic mistake'

காபூலில் வான்வெளி தாக்குதலில் உயிரிழந்த 10 பேரும் அப்பாவி பொதுமக்கள்: மன்னிப்புகோரிய அமெரிக்கா