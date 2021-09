தேசிய செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்திய எண்ணிக்கையில் கர்நாடகா முதல் இடம் + "||" + Karnataka has the highest number of corona vaccines administered in a single day in the country

