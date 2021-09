உலக செய்திகள்

ஆப்கானிஸ்தானில் சக்தி வாய்ந்த வெடிகுண்டு வெடித்ததில் 2 பேர் காயம் + "||" + Two injured in powerful bomb blast in Afghanistan

ஆப்கானிஸ்தானில் சக்தி வாய்ந்த வெடிகுண்டு வெடித்ததில் 2 பேர் காயம்