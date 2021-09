தேசிய செய்திகள்

182 பேரை பலிகொண்ட காபூல் தாக்குதல் பயங்கரவாதி டெல்லியில் கைதாகி சிறை தண்டனை பெற்றவர்... + "||" + Suicide bomber who attacked Kabul airport was caught in Delhi 5 years ago: ISIS-K

182 பேரை பலிகொண்ட காபூல் தாக்குதல் பயங்கரவாதி டெல்லியில் கைதாகி சிறை தண்டனை பெற்றவர்...