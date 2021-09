உலக செய்திகள்

ஒரு நாளைக்கு 30 நிமிடங்கள் மட்டுமே உறங்கும் விந்தைய இளைஞர்! + "||" + Man says he has slept 30 minutes a day for last 12 years and feels 'healthy and energetic'

ஒரு நாளைக்கு 30 நிமிடங்கள் மட்டுமே உறங்கும் விந்தைய இளைஞர்!