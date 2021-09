தேசிய செய்திகள்

அயோத்தி ராமர் கோவிலுக்கு 115 நாடுகளில் இருந்து புனித நீர் கொண்டுவரப்பட்டது + "||" + Ram Mandir: Holy water came from 115 countries of the world for Ram Mandir, Rajnath accepted

அயோத்தி ராமர் கோவிலுக்கு 115 நாடுகளில் இருந்து புனித நீர் கொண்டுவரப்பட்டது