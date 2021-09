உலக செய்திகள்

ஆப்கானிஸ்தானில் மகளிர் விவகாரங்கள் அமைச்சகத்துக்கு மூடுவிழா + "||" + Afghanistan had a ministry for women affairs. Taliban replace it with ‘vice and virtue’

ஆப்கானிஸ்தானில் மகளிர் விவகாரங்கள் அமைச்சகத்துக்கு மூடுவிழா