தேசிய செய்திகள்

உ.பி.யில் கடந்த 4 ஆண்டுகளில் எந்த வன்முறையும் இல்லை; முதல்-மந்திரி பெருமிதம் + "||" + There has been no violence in UP in the last 4 years; CM is proud

உ.பி.யில் கடந்த 4 ஆண்டுகளில் எந்த வன்முறையும் இல்லை; முதல்-மந்திரி பெருமிதம்