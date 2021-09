மாநில செய்திகள்

நீட் தேர்வை ரத்து செய்வதற்கு திமுக அரசு தொடர்ந்து முயற்சி மேற்கொண்டு வருகிறது - அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் + "||" + The DMK government is continuing its efforts to cancel the NEET examination - Minister Ma Subramaniam

நீட் தேர்வை ரத்து செய்வதற்கு திமுக அரசு தொடர்ந்து முயற்சி மேற்கொண்டு வருகிறது - அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன்