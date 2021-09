மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் இன்று மெகா தடுப்பூசி முகாம் மூலம் 12.23 லட்சம் தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளன - சுகாதாரத்துறை