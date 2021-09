மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் 1-8ம் வகுப்பு வரை பள்ளிகள் திறப்பு பற்றி அதிகாரிகள் ஆலோசனை + "||" + Officials advise on opening of schools from 1st to 8th class in Tamil Nadu

தமிழகத்தில் 1-8ம் வகுப்பு வரை பள்ளிகள் திறப்பு பற்றி அதிகாரிகள் ஆலோசனை