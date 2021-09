தேசிய செய்திகள்

பஞ்சாபின் புதிய முதல்- மந்திரியாக சரண்ஜித் சிங் சன்னி இன்று பதவியேற்பு + "||" + Saranjit Singh Sunny was sworn in as the new First Minister of Punjab today

