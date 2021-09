மாநில செய்திகள்

கோவையில் இதுவரை 496 பேருக்கு கருப்பு பூஞ்சை நோய் பாதிப்பு + "||" + So far 496 people in Coimbatore have been infected with black fungus

கோவையில் இதுவரை 496 பேருக்கு கருப்பு பூஞ்சை நோய் பாதிப்பு