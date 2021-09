தேசிய செய்திகள்

மத்திய பிரதேசத்தில் 50% மாணவர்களுடன் 1-5 வகுப்புகளுக்கு பள்ளிகள் திறப்பு + "||" + Opening of schools for classes 1-5 with 50% students in Madhya Pradesh

மத்திய பிரதேசத்தில் 50% மாணவர்களுடன் 1-5 வகுப்புகளுக்கு பள்ளிகள் திறப்பு