மாநில செய்திகள்

கல்விச்செல்வம் அனைவருக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என்பது அண்ணாவின் விருப்பம் - முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு + "||" + It is Anna's wish that education should be available to all Speech by First Minister MK Stalin

கல்விச்செல்வம் அனைவருக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என்பது அண்ணாவின் விருப்பம் - முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு