தேசிய செய்திகள்

அடுத்த மாதம் முதல் தடுப்பூசி ஏற்றுமதி தொடங்கும்: மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் + "||" + India to resume export of surplus COVID-19 vaccines next month: Mandaviya

அடுத்த மாதம் முதல் தடுப்பூசி ஏற்றுமதி தொடங்கும்: மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர்