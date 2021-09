மாநில செய்திகள்

"தமிழகத்திற்கு வாரந்தோறும் 50 லட்சம் தடுப்பூசிகள் வழங்க வேண்டும்" - பிரதமர் மோடிக்கு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் கடிதம் + "||" + Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin writes a letter to PM Modi urging him to provide an additional allocation of 50 lakh Covid vaccine doses to the State every week.

"தமிழகத்திற்கு வாரந்தோறும் 50 லட்சம் தடுப்பூசிகள் வழங்க வேண்டும்" - பிரதமர் மோடிக்கு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் கடிதம்