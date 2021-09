உலக செய்திகள்

கஜகஸ்தான்: போலீசார் மீது துப்பாக்கிச்சூடு - 5 பேர் பலி + "||" + Five killed in shooting with police in Kazakhstan's Almaty

கஜகஸ்தான்: போலீசார் மீது துப்பாக்கிச்சூடு - 5 பேர் பலி