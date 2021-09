மாநில செய்திகள்

ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல்; வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய நாளை கடைசி நாள் + "||" + Rural local elections; Tomorrow is the last day to file nominations

ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல்; வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய நாளை கடைசி நாள்