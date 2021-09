தேசிய செய்திகள்

நாடு முழுவதும் நடத்தப்பட்ட கொரோனா பரிசோதனை எண்ணிக்கை 55.5 கோடி + "||" + The number of corona tests conducted across the country is 55.5 crore

நாடு முழுவதும் நடத்தப்பட்ட கொரோனா பரிசோதனை எண்ணிக்கை 55.5 கோடி