மாநில செய்திகள்

கரூர்: 8 வயது சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை; குற்றவாளிக்கு 20 ஆண்டுகள் சிறை + "||" + Karur: 8-year-old girl sexually abused; offender was sentenced to 20 years in prison

கரூர்: 8 வயது சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை; குற்றவாளிக்கு 20 ஆண்டுகள் சிறை