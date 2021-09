மாநில செய்திகள்

ரேஷன் கடைகளில் பொதுமக்களை அலைக்கழித்தால் கடும் நடவடிக்கை தமிழக அரசு எச்சரிக்கை + "||" + At the ration shop If the public is disturbed Tamil Nadu government warns of drastic action

