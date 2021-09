உலக செய்திகள்

"ஓட்டல் ருவாண்டா" வழக்கு: உண்மை கதாநாயகனுக்கு 25 ஆண்டு சிறை தண்டனை + "||" + Hotel Rwanda Hero Sentenced To 25 Years In Prison On Terror Charges

"ஓட்டல் ருவாண்டா" வழக்கு: உண்மை கதாநாயகனுக்கு 25 ஆண்டு சிறை தண்டனை