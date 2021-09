தேசிய செய்திகள்

பள்ளிகளில் புதிய பாடத்திட்ட குழு: கஸ்தூரிரங்கன் தலைமையில் அமைப்பு: மத்திய அரசு அறிவிப்பு + "||" + Kasturirangan to head panel to develop new curriculum framework

பள்ளிகளில் புதிய பாடத்திட்ட குழு: கஸ்தூரிரங்கன் தலைமையில் அமைப்பு: மத்திய அரசு அறிவிப்பு