மாநில செய்திகள்

தொழிற்கல்வி படிப்புகளில் 7.5 சதவீத இடஒதுக்கீடு: அரசு உதவிபெறும் பள்ளி மாணவர்களுக்கும் கிடைக்குமா? - அமைச்சர் தகவல் + "||" + 7.5 per cent reservation in vocational courses: Is it also available to government aided school students? - Minister Information

தொழிற்கல்வி படிப்புகளில் 7.5 சதவீத இடஒதுக்கீடு: அரசு உதவிபெறும் பள்ளி மாணவர்களுக்கும் கிடைக்குமா? - அமைச்சர் தகவல்