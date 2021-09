மாநில செய்திகள்

மகாத்மா கற்றுத் தந்த தொண்டுள்ளமும் சகிப்புத்தன்மையும் நமது பாதையாகட்டும்! - முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் டுவீட் + "||" + May the charity and tolerance taught by the Mahatma be our path! - First-Minister MK Stalin tweet

மகாத்மா கற்றுத் தந்த தொண்டுள்ளமும் சகிப்புத்தன்மையும் நமது பாதையாகட்டும்! - முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் டுவீட்