உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் பூஸ்டர் டோஸ் தடுப்பூசிக்கு அனுமதி + "||" + US FDA authorizes booster shots of the Pfizer COVID-19 vaccine for those aged 65 and older and adults at high risk: Reuters

அமெரிக்காவில் பூஸ்டர் டோஸ் தடுப்பூசிக்கு அனுமதி