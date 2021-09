தேசிய செய்திகள்

பெகாசஸ் - நிபுணர் குழு அமைத்து விசாரிக்க சுப்ரீம் கோர்ட்டு முடிவு + "||" + CJI NV Ramana says the Supreme Court is setting up a Technical Expert Committee to inquire into the alleged Pegasus snooping row

பெகாசஸ் - நிபுணர் குழு அமைத்து விசாரிக்க சுப்ரீம் கோர்ட்டு முடிவு