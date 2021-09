தேசிய செய்திகள்

மும்பையில் பள்ளிகள் திறப்பு பற்றி தீபாவளி பண்டிகைக்கு பின் முடிவு; மேயர் பேட்டி + "||" + Decisions on the opening of schools in Mumbai after the Diwali festival; Mayor interview

மும்பையில் பள்ளிகள் திறப்பு பற்றி தீபாவளி பண்டிகைக்கு பின் முடிவு; மேயர் பேட்டி