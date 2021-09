தேசிய செய்திகள்

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வீட்டுக்கே சென்று தடுப்பூசி போடப்படும் - மத்திய அரசு அறிவிப்பு + "||" + People with disabilities will be vaccinated at home - Federal Government announcement

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வீட்டுக்கே சென்று தடுப்பூசி போடப்படும் - மத்திய அரசு அறிவிப்பு