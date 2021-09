தேசிய செய்திகள்

உத்தரபிரதேச சட்டசபை தேர்தல்: பாஜக மக்களை மீண்டும் ஏமாற்ற முடியாது - மாயாவதி + "||" + Mayawati Accuses BJP Of Playing ‘Communal Politics’ Ahead Of UP Elections

உத்தரபிரதேச சட்டசபை தேர்தல்: பாஜக மக்களை மீண்டும் ஏமாற்ற முடியாது - மாயாவதி