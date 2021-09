மாநில செய்திகள்

வருகிற 31-ந் தேதி முதல் கோவை-கோவா இடையே நேரடி விமான சேவை தொடக்கம் + "||" + Direct flights between Coimbatore and Goa will start on the 31st of this month

