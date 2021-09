மாநில செய்திகள்

அக்.1-ம் தேதி முதல் மாவட்டங்கள், மாநிலங்களுக்கிடையே அரசு ஏ.சி.பேருந்துகள் இயக்கம் + "||" + Government AC buses will run between districts and states from October 1

அக்.1-ம் தேதி முதல் மாவட்டங்கள், மாநிலங்களுக்கிடையே அரசு ஏ.சி.பேருந்துகள் இயக்கம்