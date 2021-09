மாநில செய்திகள்

பிச்சையெடுக்க பயன்படுத்தப்பட்ட குழந்தைகள் - ஒரே நாளில் 36 குழந்தைகள் மீட்பு + "||" + Children used to beg - 36 children rescued in one day

பிச்சையெடுக்க பயன்படுத்தப்பட்ட குழந்தைகள் - ஒரே நாளில் 36 குழந்தைகள் மீட்பு