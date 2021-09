மாநில செய்திகள்

கடலூர் முருகேசன்-கண்ணகி தம்பதி ஆணவக்கொலை ஒருவருக்கு தூக்கு ; 12 பேருக்கு ஆயுள் தண்டனை + "||" + Cuddalore Murugesan-Kannaki couple massacre Lift to one; Life sentence for 12 persons

கடலூர் முருகேசன்-கண்ணகி தம்பதி ஆணவக்கொலை ஒருவருக்கு தூக்கு ; 12 பேருக்கு ஆயுள் தண்டனை