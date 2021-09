தேசிய செய்திகள்

நாடு முழுவதும் மத்திய அரசு வழங்கிய கொரோனா தடுப்பூசிகள் 81.39 கோடி + "||" + The number of corona vaccines issued by the central government across the country is 81.39 crore

நாடு முழுவதும் மத்திய அரசு வழங்கிய கொரோனா தடுப்பூசிகள் 81.39 கோடி