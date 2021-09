உலக செய்திகள்

நீங்கள் கூறிய பொய்யால் லட்சக்கணக்கான ஈராக்கியர்கள் பலி - ஜார்ஜ் புஷ்ஷிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட நபர் + "||" + Iraq war veteran Mike Prysner confronted former US President George W Bush on war crimes committed in Iraq

நீங்கள் கூறிய பொய்யால் லட்சக்கணக்கான ஈராக்கியர்கள் பலி - ஜார்ஜ் புஷ்ஷிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட நபர்