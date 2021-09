தேசிய செய்திகள்

ஸ்பெயின் நிறுவனத்திடம் இருந்து 56 ராணுவ விமானங்களை இந்தியா வாங்குகிறது... + "||" + India signs contract with Airbus Defence & Space company of Spain for acquisition of 56 C-295MW transport aircraft

ஸ்பெயின் நிறுவனத்திடம் இருந்து 56 ராணுவ விமானங்களை இந்தியா வாங்குகிறது...