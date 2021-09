மாநில செய்திகள்

வங்கக் கடலில் புயல் : புதுச்சேரி-காரைக்கால் துறைமுகங்களில் ஒன்றாம் எண் எச்சரிக்கை கூண்டு + "||" + Storm in the Bay of Bengal: Warning cage number one in Puducherry-Karaikal ports

வங்கக் கடலில் புயல் : புதுச்சேரி-காரைக்கால் துறைமுகங்களில் ஒன்றாம் எண் எச்சரிக்கை கூண்டு