மாநில செய்திகள்

"அனுமதியின்றி மண் எடுக்கலாம்" - தமிழக அரசு அரசாணை வெளியீடு + "||" + Soil can be taken without permission" - Government of Tamil Nadu Government Release

"அனுமதியின்றி மண் எடுக்கலாம்" - தமிழக அரசு அரசாணை வெளியீடு