திருநங்கைகளை ஓபிசி பட்டியலில் சேர்க்க மத்திய அரசு முடிவு + "||" + Centre has moved a cabinet note to include Transgender persons in OBC list

