உலக செய்திகள்

தலீபான்கள் பயணித்த கார் கண்ணிவெடி தாக்குதலில் சிக்கியது... + "||" + Roadside bomb hits Taliban car, at least 1 hurt in Afghanistan

தலீபான்கள் பயணித்த கார் கண்ணிவெடி தாக்குதலில் சிக்கியது...