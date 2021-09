தேசிய செய்திகள்

உ.பி.: 10 கோடி பேருக்கு கொரோனா தடுப்பூசிகளை செலுத்தி சாதனை + "||" + UP: A record 10 crore people were vaccinated against corona

உ.பி.: 10 கோடி பேருக்கு கொரோனா தடுப்பூசிகளை செலுத்தி சாதனை